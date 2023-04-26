Морозова (Федорова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Федорова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Николай Александрович

Отец ребёнка: Морозов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Морозов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова (Морозова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Морозов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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