Морозова (Федорова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Николай Александрович
Отец ребёнка: Морозов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Морозов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова (Морозова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Морозов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно