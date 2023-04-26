Морозов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1985
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Морозов Василий Тимофеевич
Мать: Морозова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Николай Александрович
Мать ребёнка: Морозова (Федорова) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Морозова (Федорова) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова (Морозова) Галина Александровна
Мать ребёнка: Морозова (Федорова) Валентина
Смерть
1985