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Морозов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Морозов Василий Тимофеевич

Мать: Морозова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Николай Александрович

Мать ребёнка: Морозова (Федорова) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Федорова) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Морозова (Федорова) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова (Морозова) Галина Александровна

Мать ребёнка: Морозова (Федорова) Валентина

Смерть
1985

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