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Соколов Григорий Петрович

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Место рождения

Касимов, город Касимов, Рязанская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

03.01.1851

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Соколов Петр Иванович

Мать: Соколова Анастасия Григорьевна

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Потокер) Армандина Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Чернышевского д.2 (казармы?)
Смерть
03.01.1851
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Донском кладбище
Призыв на военную службу
1909
Прохождение службы в Варшавском крепостном полку
Образование
Около 1911
Москва, город федерального значения Москва
Поступление в Московский университет имени Шаянева.
Военная служба
1914 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Был призван по мобилизации и зачислен в Измайловский гвардейский полк. Учитывая. что за ним с мая 1914 года велась слежка московской охранкой (материалы ГА РФ) был сослан из Петербурга на службу в г. ... Показать все
Образование
1916 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Обучение в школе прапорщиков
Получение воинского звания/чина
1916 ст.
Получение чина унтер-офицер
Военная служба
1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Участвовал в подавлении чехословацкого легиона в 1918 году в городе Казань в качестве военного коменданта https://kpfu.ru/staff_files/F793584041/Valiahmetov.A.N._Cehoslovackii_legion_v_Kazanskoi_gub... Показать все
Арест
1920
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Обвинен трибуналом в избиении. Решение суда объявить выговор без занесения в партбилет.

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