Соколов Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти03.01.1851
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чернышевского д.2 (казармы?)
Смерть
03.01.1851
Похоронен на Донском кладбище
Призыв на военную службу
1909
Прохождение службы в Варшавском крепостном полку
Образование
Около 1911
Поступление в Московский университет имени Шаянева.
Военная служба
1914 ст.
Был призван по мобилизации и зачислен в Измайловский гвардейский полк. Учитывая. что за ним с мая 1914 года велась слежка московской охранкой (материалы ГА РФ) был сослан из Петербурга на службу в г. ... Показать все
Образование
1916 ст.
Обучение в школе прапорщиков
Получение воинского звания/чина
1916 ст.
Получение чина унтер-офицер
Военная служба
1918
Участвовал в подавлении чехословацкого легиона в 1918 году в городе Казань в качестве военного коменданта https://kpfu.ru/staff_files/F793584041/Valiahmetov.A.N._Cehoslovackii_legion_v_Kazanskoi_gub... Показать все
Арест
1920
Обвинен трибуналом в избиении. Решение суда объявить выговор без занесения в партбилет.