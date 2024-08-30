Чумаков Ефрем Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1867 ст.
Мать ребёнка: Чумакова Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
24.01.1871 ст.
Сын: Чумаков Григорий Ефремович
Мать ребёнка: Чумакова Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
17.08.1873 ст.
Дочь: Чумакова Наталья Ефремовна
Мать ребёнка: Чумакова Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
04.12.1878 ст.
Дочь: Чумакова Анастасия Ефремовна
Мать ребёнка: Чумакова Ксения Филипповна
Смерть
Неизвестно