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Чумаков Ефрем Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Чумаков Никифор Ферапонтович

Мать: Чумакова Ульяна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
30.10.1867 ст.

Сын: Чумаков Иван Ефремович

Мать ребёнка: Чумакова Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
24.01.1871 ст.

Сын: Чумаков Григорий Ефремович

Мать ребёнка: Чумакова Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
17.08.1873 ст.

Дочь: Чумакова Наталья Ефремовна

Мать ребёнка: Чумакова Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
04.12.1878 ст.

Дочь: Чумакова Анастасия Ефремовна

Мать ребёнка: Чумакова Ксения Филипповна

Смерть
Неизвестно

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