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Чумакова Ксения Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Ефрем Никифорович

Рождение ребёнка
30.10.1867 ст.

Сын: Чумаков Иван Ефремович

Отец ребёнка: Чумаков Ефрем Никифорович

Рождение ребёнка
24.01.1871 ст.

Сын: Чумаков Григорий Ефремович

Отец ребёнка: Чумаков Ефрем Никифорович

Рождение ребёнка
17.08.1873 ст.

Дочь: Чумакова Наталья Ефремовна

Отец ребёнка: Чумаков Ефрем Никифорович

Рождение ребёнка
04.12.1878 ст.

Дочь: Чумакова Анастасия Ефремовна

Отец ребёнка: Чумаков Ефрем Никифорович

Смерть
Неизвестно

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