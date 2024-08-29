Чумакова Ксения Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1867 ст.
Отец ребёнка: Чумаков Ефрем Никифорович
Рождение ребёнка
24.01.1871 ст.
Сын: Чумаков Григорий Ефремович
Отец ребёнка: Чумаков Ефрем Никифорович
Рождение ребёнка
17.08.1873 ст.
Дочь: Чумакова Наталья Ефремовна
Отец ребёнка: Чумаков Ефрем Никифорович
Рождение ребёнка
04.12.1878 ст.
Дочь: Чумакова Анастасия Ефремовна
Отец ребёнка: Чумаков Ефрем Никифорович
Смерть
Неизвестно