Корзникова Катерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Катерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Корзников Яков Ульянович

Мать: Корзникова Матрона Саввична

Рождение ребёнка
1819

Сын: Корзников Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Корзников Яков Пантелеевич

д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Корзников Яков Пантелеевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1826

Сын: Корзников Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Корзников Яков Пантелеевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1830

Сын: Корзников Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Корзников Яков Пантелеевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Корзников Яков Пантелеевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Яков Пантелеевич

д. Пестерева, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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