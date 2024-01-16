Корзникова Катерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1819
Сын: Корзников Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Корзников Яков Пантелеевич
д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Корзников Яков Пантелеевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1826
Сын: Корзников Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Корзников Яков Пантелеевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1830
Сын: Корзников Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Корзников Яков Пантелеевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Корзников Яков Пантелеевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерева, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно