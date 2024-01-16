Корзникова Матрона Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Любава Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Стефанида (Степанида) Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Корзников Яков Ульянович
д. Пестерево (Весёлая)
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Корзникова Катерина Яковлевна
Отец ребёнка: Корзников Яков Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно