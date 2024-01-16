Корзникова Матрона Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Матрона Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Любава Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Стефанида (Степанида) Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Корзников Яков Ульянович

д. Пестерево (Весёлая)
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Корзникова Катерина Яковлевна

Отец ребёнка: Корзников Яков Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Яков Ульянович

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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