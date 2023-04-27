of Brandenburg Johann Alchemist
Место рожденияBerlin, Brandenburg Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1406
Дата смерти16.11.1464
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1406
Отец: von Hohenzollern Friedrich VI/I
Мать: Kurfürstin zu Brandenburg (von Bayern-Landshut) Elisabeth
Работа или профессия
Неизвестно
of Brandenburg, Margrave, The Alchemist
Бракосочетание
1412
Рождение ребёнка
25.11.1430
Дочь: Бранденбургская (Гогенцоллерн) Доротея
Мать ребёнка: von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Barbara Saxe-Wittenberg
Смерть
16.11.1464
Похороны
Неизвестно