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of Brandenburg Johann Alchemist

Место рождения

Berlin, Brandenburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1406

Дата смерти

16.11.1464

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1406

Отец: von Hohenzollern Friedrich VI/I

Мать: Kurfürstin zu Brandenburg (von Bayern-Landshut) Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
of Brandenburg, Margrave, The Alchemist
Бракосочетание
1412

Жена: von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Barbara Saxe-Wittenberg

Рождение ребёнка
25.11.1430

Дочь: Бранденбургская (Гогенцоллерн) Доротея

Мать ребёнка: von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Barbara Saxe-Wittenberg

Смерть
16.11.1464
Похороны
Неизвестно

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