von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Barbara Saxe-Wittenberg — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Sachsen-Wittenberg (Askanier) Barbara Saxe-Wittenberg

von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Barbara Saxe-Wittenberg

Место рождения

Dresden, Sachsen Deutschland (HRR)

Дата рождения

Около 1405

Дата смерти

10.10.1465

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1405

Отец: von Sachsen-Wittenberg Rudolf III

Мать: von Schlesien-Liegnitz (Von Liegnitz) Barbara

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1412

Муж: of Brandenburg Johann Alchemist

Рождение ребёнка
25.11.1430

Дочь: Бранденбургская (Гогенцоллерн) Доротея

Отец ребёнка: of Brandenburg Johann Alchemist

Смерть
10.10.1465

Мы используем куки для улучшения работы сайта.