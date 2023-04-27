von Sachsen-Wittenberg (Askanier) Barbara Saxe-Wittenberg
Место рожденияDresden, Sachsen Deutschland (HRR)
Дата рожденияОколо 1405
Дата смерти10.10.1465
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1405
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1412
Рождение ребёнка
25.11.1430
Дочь: Бранденбургская (Гогенцоллерн) Доротея
Отец ребёнка: of Brandenburg Johann Alchemist
Смерть
10.10.1465