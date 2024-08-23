Сорокина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900 или 1901
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 или 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1924
Дочь: Игнатьева (Сорокина) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Сорокин Александр Григорьевич
Смерть
После 01.07.1951