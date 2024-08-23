Сорокина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900 или 1901

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 или 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
06.01.1924

Дочь: Игнатьева (Сорокина) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Сорокин Александр Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951

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