Игнатьева (Сорокина) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Сорокина) Валентина Александровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.01.1924

Дата смерти

28.08.2015

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 или 1901 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1924

Отец: Сорокин Александр Григорьевич

Мать: Сорокина Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Между 01.12.1948 и 01.07.1951

Муж: Игнатьев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
28.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.08.2015
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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