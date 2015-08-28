Игнатьева (Сорокина) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения06.01.1924
Дата смерти28.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1924
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 01.12.1948 и 01.07.1951
Рождение ребёнка
28.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Сергеевич
Смерть
28.08.2015
Тольятти, Тольятти, Самарская область