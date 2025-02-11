Фёкла Степанова 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёкла Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1854, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Пелагея Дементьева1823 г.р.
Отец
Степан Иванов1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Степан Иванов

Мать: Пелагея Дементьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

28

Смерть
Неизвестно

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