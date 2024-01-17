Дандиш (Залешина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дандиш (Залешина) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1960

Отец: Залешин Михаил Максимович

Мать: Залешина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
29.06.1984

Сын: Носов Владислав Витальевич

Отец ребёнка: Носов Виталий

Рождение ребёнка
19.07.1985

Дочь: Козлова Анжелика Витальевна

Отец ребёнка: Носов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дандиш Иван Иванович

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