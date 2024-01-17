Дандиш (Залешина) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1960
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1960
Рождение ребёнка
29.06.1984
Сын: Носов Владислав Витальевич
Отец ребёнка: Носов Виталий
Рождение ребёнка
19.07.1985
Дочь: Козлова Анжелика Витальевна
Отец ребёнка: Носов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дандиш Иван Иванович