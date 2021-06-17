Залешина (Ягдарова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залешина (Ягдарова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1932

Дата смерти

17.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1932

Отец: Ягдаров Михаил Михайлович

Мать: Ягдарова Мариамна Кузьминична

Рождение ребёнка
14.12.1960

Дочь: Дандиш Александра Михайловна

Отец ребёнка: Залешин Михаил Максимович

Рождение ребёнка
13.07.1962

Дочь: Григорьева Анфиса Михайловна

Отец ребёнка: Залешин Михаил Максимович

Рождение ребёнка
26.12.1965

Дочь: Савельева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Залешин Михаил Максимович

Рождение ребёнка
01.08.1968

Сын: Залешин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Залешин Михаил Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залешин Михаил Максимович

Смерть
17.06.2021
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