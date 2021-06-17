Залешина (Ягдарова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1932
Дата смерти17.06.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1932
Рождение ребёнка
14.12.1960
Дочь: Дандиш Александра Михайловна
Отец ребёнка: Залешин Михаил Максимович
Рождение ребёнка
13.07.1962
Дочь: Григорьева Анфиса Михайловна
Отец ребёнка: Залешин Михаил Максимович
Рождение ребёнка
26.12.1965
Дочь: Савельева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Залешин Михаил Максимович
Рождение ребёнка
01.08.1968
Сын: Залешин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Залешин Михаил Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.2021