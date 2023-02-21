Bradshaw (Crawshay) Emily — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBradshaw (Crawshay) Emily

Bradshaw (Crawshay) Emily

Место рождения

Sussex

Дата рождения

1823

Дата смерти

11.07.1907

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

1779 г.р.

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Около 1848 г.р.
Около 1853 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Crawshay Richard

Мать: Crawshay Mary

Sussex
Бракосочетание
Около 12.08.1846

Муж: Bradshaw Francis Weston

Drayton House, Norfolk, UK
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Bradshaw Francis Payne

Отец ребёнка: Bradshaw Francis Weston

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Bradshaw Arthur Charles

Отец ребёнка: Bradshaw Francis Weston

Drayton, Norfolk, UK
Смерть
11.07.1907
Похороны
11.07.1907
Nottinghamshire, England
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close