Bradshaw (Crawshay) Emily
Место рожденияSussex
Дата рождения1823
Дата смерти11.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Crawshay Richard
Мать: Crawshay Mary
Sussex
Бракосочетание
Около 12.08.1846
Drayton House, Norfolk, UK
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Bradshaw Francis Weston
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Bradshaw Francis Weston
Drayton, Norfolk, UK
Смерть
11.07.1907
Похороны
11.07.1907
Nottinghamshire, England