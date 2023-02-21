Bradshaw Francis Weston
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти20.06.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 12.08.1846
Жена: Bradshaw Emily
Drayton House, Norfolk, UK
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Bradshaw Emily
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Bradshaw Emily
Drayton, Norfolk, UK
Смерть
20.06.1877
Drayton, Norfolk, UK