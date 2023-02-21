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Bradshaw Francis Weston

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

20.06.1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Около 1848 г.р.
Около 1853 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 12.08.1846

Жена: Bradshaw Emily

Drayton House, Norfolk, UK
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Bradshaw Francis Payne

Мать ребёнка: Bradshaw Emily

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Bradshaw Arthur Charles

Мать ребёнка: Bradshaw Emily

Drayton, Norfolk, UK
Смерть
20.06.1877
Drayton, Norfolk, UK
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