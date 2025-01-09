Пашинин Иона Киреев
мужской, родился Около 1785
умер После 1828, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Супруги
Пашинина Прасковья МеркуловнаОколо 1791 г.р.
Дети
Пашинин Лаврентий ИоновОколо 1811 г.р.
Познякова (Пашинина) Татьяна Ионовна12.01.1813 ст. г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркуловна
Рождение ребёнка
12.01.1813 ст.
Дочь: Познякова (Пашинина) Татьяна Ионовна
Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркуловна
Рождение ребёнка
06.12.1815 ст.
Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркуловна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Чернова (Пашинина) Афимья Ионовна
Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркуловна
Рождение ребёнка
01.09.1822 ст.
Сын: Пашинин Семен Ионов
Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркуловна
Рождение ребёнка
18.11.1825 ст.
Дочь: Пашинина (Пашинина) Екатерина Ионовна
Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркуловна
Рождение ребёнка
29.10.1828 ст.
Дочь: (Пашинина) Прасковья Ионовна
Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркуловна
Смерть
После 1828