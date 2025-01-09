Пашинин Иона Киреев Около 1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Пашинин Иона Киреев

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1785

умер После 1828, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Супруги
Пашинина Прасковья МеркуловнаОколо 1791 г.р.
Дети
Пашинин Лаврентий ИоновОколо 1811 г.р.
Познякова (Пашинина) Татьяна Ионовна12.01.1813 ст. г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашинина Прасковья Меркуловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Пашинин Лаврентий Ионов

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркуловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
12.01.1813 ст.

Дочь: Познякова (Пашинина) Татьяна Ионовна

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркуловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
06.12.1815 ст.

Сын: Пашинин Николай Ионов

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркуловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Чернова (Пашинина) Афимья Ионовна

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркуловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
01.09.1822 ст.

Сын: Пашинин Семен Ионов

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркуловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
18.11.1825 ст.

Дочь: Пашинина (Пашинина) Екатерина Ионовна

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркуловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
29.10.1828 ст.

Дочь: (Пашинина) Прасковья Ионовна

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Меркуловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1828
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.