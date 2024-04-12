Угнивенко Борис Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
13.06.1911
Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Силина
Рождение ребёнка
18.04.1914
Дочь: Елизавета Борисовна
Мать ребёнка: Угнивенко Домникия Силина
Военная служба
02.06.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 165-й пехотный Луцкий полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., с. Кривая Лука Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия перевяз... Показать все
Военная служба
04.06.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 165-й Луцкий полк Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина выбытия ранен/ко... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно