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(Ильиных) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильиных Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ильиных Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Ильиных Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Ильиных) Ульяна Лукьяновна

Отец ребёнка: Ильиных Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Ильиных) Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Ильиных Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ильиных Кузьма Лукьянович

Отец ребёнка: Ильиных Лукьян Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Ильиных) Татьяна Лукьяновна

Отец ребёнка: Ильиных Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Ильиных Константин Лукьянович

Отец ребёнка: Ильиных Лукьян Иванович

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