(Ильиных) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ильиных Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Ильиных Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Ильиных) Ульяна Лукьяновна
Отец ребёнка: Ильиных Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Ильиных) Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Ильиных Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ильиных Кузьма Лукьянович
Отец ребёнка: Ильиных Лукьян Иванович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Ильиных) Татьяна Лукьяновна
Отец ребёнка: Ильиных Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ильиных Константин Лукьянович
Отец ребёнка: Ильиных Лукьян Иванович