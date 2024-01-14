Поташева (Ракитина) Елена Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1982
Рождение ребёнка
20.09.2004
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.08.2010
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.2017
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности