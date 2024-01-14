Поташева (Ракитина) Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поташева (Ракитина) Елена Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1982

Отец: Ракитин Геннадий Михайлович

Мать: Ракитина Лариса Семеновна

Рождение ребёнка
20.09.2004

Сын: Поташев Максим Романович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.2010

Сын: Поташев Родион Романович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
19.04.2017

Сын: Поташев Марк Романович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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