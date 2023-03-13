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(Самарина) Марфа
(Самарина) Марфа
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1792
Пол
Женский
Отец
Самаринъ Данила
1765 г.р.
Мать
Самарина (Квашенникова) Пелагея
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Самаринъ Данила
Мать:
Самарина Пелагея
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