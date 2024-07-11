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Щиколкин Максим Яковлевич

Место рождения

Вальдиватское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Алышкин Яков Алесеевич

Мать: не указана

Вальдиватское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1853 ст.

Сын: Щикалов (Щиколкин) Захар Максимович

Мать ребёнка: Щикалова (Прямичкина) Елена Яковлева

Вальдиватское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Щикалов Филипп Максимович

Мать ребёнка: Щикалова (Прямичкина) Елена Яковлева

Вальдиватское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Щикалова Александра Максимовна

Мать ребёнка: Щикалова (Прямичкина) Елена Яковлева

Вальдиватское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Лыкова (Щикалова) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Щикалова (Прямичкина) Елена Яковлева

Вальдиватское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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