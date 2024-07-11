Щиколкин Максим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Алышкин Яков Алесеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1853 ст.
Сын: Щикалов (Щиколкин) Захар Максимович
Мать ребёнка: Щикалова (Прямичкина) Елена Яковлева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Щикалов Филипп Максимович
Мать ребёнка: Щикалова (Прямичкина) Елена Яковлева
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Щикалова Александра Максимовна
Мать ребёнка: Щикалова (Прямичкина) Елена Яковлева
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Лыкова (Щикалова) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Щикалова (Прямичкина) Елена Яковлева
Смерть
Неизвестно