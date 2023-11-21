Карев Павел Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карев Евсей Никифорович
Мать: Карева Ефимия Даниловна
Рождение ребёнка
12.09.1952
Мать ребёнка: Карева Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карева Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карева Раиса Васильевна
Смерть
Неизвестно