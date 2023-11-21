Карев Павел Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карев Павел Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карев Евсей Никифорович

Мать: Карева Ефимия Даниловна

Рождение ребёнка
12.09.1952

Сын: Карев Евгений Павлович

Мать ребёнка: Карева Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карев Александр Павлович

Мать ребёнка: Карева Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карев Николай Павлович

Мать ребёнка: Карева Раиса Васильевна

Смерть
Неизвестно
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