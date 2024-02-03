Марсагишвили (Камараули) Маруса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Марсагишвили) Цицо
Отец ребёнка: Марсагишвили Лазо
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марсагишвили Лазо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Ное
Отец ребёнка: Марсагишвили Лазо
Рождение ребёнка
10.06.1927
Сын: Марсагишвили Геде
Отец ребёнка: Марсагишвили Лазо
Смерть
Неизвестно