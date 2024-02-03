Марсагишвили (Камараули) Маруса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марсагишвили (Камараули) Маруса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Марсагишвили) Цицо

Отец ребёнка: Марсагишвили Лазо

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марсагишвили Лазо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Ное

Отец ребёнка: Марсагишвили Лазо

Рождение ребёнка
10.06.1927

Сын: Марсагишвили Геде

Отец ребёнка: Марсагишвили Лазо

Смерть
Неизвестно

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