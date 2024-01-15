Клюкина Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Анастасия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Иван Иванов

Рождение ребёнка
20.04.1885

Дочь: (Клюкина) Александра Иванова

Отец ребёнка: Клюкин Иван Иванов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.05.1887

Дочь: (Клюкина) Пелагия Иванова

Отец ребёнка: Клюкин Иван Иванов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.09.1888

Дочь: (Клюкина) Устина Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Иванов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Смерть
Неизвестно

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