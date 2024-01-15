Клюкина Анастасия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюкин Иван Иванов
Рождение ребёнка
20.04.1885
Дочь: (Клюкина) Александра Иванова
Отец ребёнка: Клюкин Иван Иванов
Рождение ребёнка
03.05.1887
Дочь: (Клюкина) Пелагия Иванова
Отец ребёнка: Клюкин Иван Иванов
Рождение ребёнка
23.09.1888
Дочь: (Клюкина) Устина Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Иванов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Смерть
Неизвестно