Латыйпов Харис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыйпов Харис

Место рождения

д.Аптекаш РТ

Дата рождения

20.08.1928

Дата смерти

01.01.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1928

Отец: Латыйпов Шариф

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Латыйпова (Зарипова) Галия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латыйпова (Зарипова) Галия

Смерть
01.01.2000
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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