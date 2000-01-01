Латыйпов Харис
Место рожденияд.Аптекаш РТ
Дата рождения20.08.1928
Дата смерти01.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1928
Отец: Латыйпов Шариф
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Латыйпова (Зарипова) Галия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2000
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно