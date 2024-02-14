Латыйпов Шариф
Место рожденияд.Байряка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Латыйпов Хажи
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1925
Сын: Латыйпов Анвар
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
20.08.1928
Сын: Латыйпов Харис
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно