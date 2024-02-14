Латыйпов Шариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыйпов Шариф

Место рождения

д.Байряка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Латыйпов Хажи

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1925

Сын: Латыйпов Анвар

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
20.08.1928

Сын: Латыйпов Харис

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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