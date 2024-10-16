Князев Савелий Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смерти15.05.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Отец: Князев Лазарь Герасимович
Мать: Князева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1856 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.05.1884 ст.
Запись № 8 от старости https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#313