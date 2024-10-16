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Князев Савелий Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

15.05.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: Князев Лазарь Герасимович

Мать: Князева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Акилина Стефановна

Рождение ребёнка
22.06.1856 ст.

Сын: Князев Петр Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Князев Михаил Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.05.1884 ст.
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 8 от старости https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#313

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