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Князев Петр Савельевич

Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.06.1856 ст.

Дата смерти

28.05.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1856 ст.

Отец: Князев Савелий Лазаревич

Мать: не указана

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
24.06.1856 ст.
восприемник - д. Тевигино - Тимофей Лазаревич Князев
Бракосочетание
15.02.1880 ст.

Жена: Князева (Ерегина) Дарья Павловна

Запись № 4 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#220 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Тевигино - Иван Савельевич Князев, Петр Матвеевич Князев по невесте - д. Петухово - Севастьян Павлович Ере... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Дочь: (Князева) Агния Петровна

Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Дарья Павловна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Сын: Князев Яков Петрович

Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Дарья Павловна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
28.05.1900 ст.
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
выписка из метрической книги от чахотки

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