Князев Петр Савельевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1856 ст.
Дата смерти28.05.1900 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1856 ст.
Отец: Князев Савелий Лазаревич
Мать: не указана
Крещение
24.06.1856 ст.
восприемник - д. Тевигино - Тимофей Лазаревич Князев
Бракосочетание
15.02.1880 ст.
Запись № 4 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#220 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Тевигино - Иван Савельевич Князев, Петр Матвеевич Князев по невесте - д. Петухово - Севастьян Павлович Ере... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Дочь: (Князева) Агния Петровна
Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Сын: Князев Яков Петрович
Мать ребёнка: Князева (Ерегина) Дарья Павловна
Смерть
28.05.1900 ст.
выписка из метрической книги от чахотки