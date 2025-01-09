Трунов Илья Яковлевич 22.07.1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Трунов Илья Яковлевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 22.07.1823 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер До 1834, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Трунов Яков ПетровичОколо 1797 г.р.
Мать
Трунова Акилина ИоновнаОколо 1796 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1823 ст.

Отец: Трунов Яков Петрович

Мать: Трунова Акилина Ионовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
25.07.1823 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
До 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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