Трунов Илья Яковлевич
мужской, родился 22.07.1823 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер До 1834, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецТрунов Яков ПетровичОколо 1797 г.р.
МатьТрунова Акилина ИоновнаОколо 1796 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1823 ст.
Отец: Трунов Яков Петрович
Мать: Трунова Акилина Ионовна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
25.07.1823 ст.
Смерть
До 1834