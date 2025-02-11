Куликов Матвей Родионов
мужской, родился 1804, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Супруги
Куликова Марья1807 г.р.
Дети
Куликов Иван Матвеев1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Марья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Куликов Иван Матвеев
Мать ребёнка: Куликова Марья
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно