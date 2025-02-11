Куликов Матвей Родионов 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Куликов Матвей Родионов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1804, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Супруги
Куликова Марья1807 г.р.
Дети
Куликов Иван Матвеев1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Марья

Рождение ребёнка
1829

Сын: Куликов Иван Матвеев

Мать ребёнка: Куликова Марья

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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