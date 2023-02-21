Кропотов Петр Филатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКропотов Петр Филатович

Кропотов Петр Филатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1932

Сын: Кропотов Иван Петрович

Мать ребёнка: Норкина Лукерия Георгиевна (Егоровна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Норкина Лукерия Георгиевна (Егоровна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотов Николай Петрович

Мать ребёнка: Норкина Лукерия Георгиевна (Егоровна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотов Александр Петрович

Мать ребёнка: Норкина Лукерия Георгиевна (Егоровна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Норкина Лукерия Георгиевна (Егоровна)

Смерть
05.04.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close