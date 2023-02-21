Кропотов Петр Филатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.1932
Мать ребёнка: Норкина Лукерия Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Норкина Лукерия Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропотов Николай Петрович
Мать ребёнка: Норкина Лукерия Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропотов Александр Петрович
Мать ребёнка: Норкина Лукерия Георгиевна (Егоровна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.1942