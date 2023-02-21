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Боровков Игорь Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1982 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1979

Отец: Боровков Юрий Иванович

Мать: Боровкова Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
08.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боровкова Кристина Юрьевна

Рождение ребёнка
31.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боровкова Кристина Юрьевна

Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Кристина Юрьевна

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