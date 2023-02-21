Боровков Игорь Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1979
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1979
Рождение ребёнка
08.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боровкова Кристина Юрьевна
Рождение ребёнка
31.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боровкова Кристина Юрьевна
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно