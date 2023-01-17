Боровкова (Носова) Кристина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Носова) Кристина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровков Игорь Юрьевич

Рождение ребёнка
31.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровков Игорь Юрьевич

Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Игорь Юрьевич

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