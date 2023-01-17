Боровкова (Носова) Кристина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боровков Игорь Юрьевич
Рождение ребёнка
31.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боровков Игорь Юрьевич
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно