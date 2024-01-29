Родичев Филат Косьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Дочь: Хмелевская (Родичева) Васса Филиппова (Филатова, Феофилактова)
Мать ребёнка: не указана
Курбатово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1882