Родичев Филат Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родичев Филат Косьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Дочь: Хмелевская (Родичева) Васса Филиппова (Филатова, Феофилактова)

Мать ребёнка: не указана

Курбатово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1882

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