Хмелевская (Родичева) Васса Филиппова (Филатова, Феофилактова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.
Отец: Родичев Филат Косьмин
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1882 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1884 ст.
Дочь: Хмелевская Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Хмельнов Василий Петров
Рождение ребёнка
16.02.1885 ст.
Дочь: Хмелевская Дарья Васильева
Отец ребёнка: Хмельнов Василий Петров
Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Хмельнов Василий Петров
Рождение ребёнка
09.02.1891 ст.
Сын: Хмельнов Алексей Васильев
Отец ребёнка: Хмельнов Василий Петров
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Хмельнов Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Хмельнов Василий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хмельнов Василий Петров
Смерть
Неизвестно