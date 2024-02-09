Хмелевская (Родичева) Васса Филиппова (Филатова, Феофилактова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Родичева) Васса Филиппова (Филатова, Феофилактова)

Место рождения

Курбатово, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.

Отец: Родичев Филат Косьмин

Мать: не указана

Курбатово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
13.01.1882 ст.

Муж: Хмельнов Василий Петров

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1884 ст.

Дочь: Хмелевская Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Хмельнов Василий Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1885 ст.

Дочь: Хмелевская Дарья Васильева

Отец ребёнка: Хмельнов Василий Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Хмельнов Василий Петров

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.02.1891 ст.

Сын: Хмельнов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Хмельнов Василий Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Хмельнов Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Хмельнов Василий Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмельнов Прохор Васильев

Отец ребёнка: Хмельнов Василий Петров

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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