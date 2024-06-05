Козин Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти19.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амосова (Козина) Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Козина (Юдина) Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козина (Юдина) Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Ершова (Козина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Козина (Юдина) Александра Андреевна
Рождение ребёнка
18.02.1937
Дочь: Занина (Козина) Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Козина (Юдина) Александра Андреевна
Рождение ребёнка
23.09.1938
Сын: Козин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Козина (Юдина) Александра Андреевна
Заречное, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1941
Мать ребёнка: Козина (Юдина) Александра Андреевна
Рождение ребёнка
04.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козина (Юдина) Александра Андреевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
19.09.1980
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область