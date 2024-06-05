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Козин Михаил Семенович

Место рождения

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1910

Дата смерти

19.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Козин Семен Николаевич

Мать: Козина (Колесникова) Ксения Осиповна

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амосова (Козина) Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Козина (Юдина) Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Козина (Юдина) Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Ершова (Козина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Козина (Юдина) Александра Андреевна

Рождение ребёнка
18.02.1937

Дочь: Занина (Козина) Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Козина (Юдина) Александра Андреевна

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1938

Сын: Козин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Козина (Юдина) Александра Андреевна

Заречное, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1941

Сын: Козин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Козина (Юдина) Александра Андреевна

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козина (Юдина) Александра Андреевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
19.09.1980
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область

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