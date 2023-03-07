Козина (Юдина) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина (Юдина) Александра Андреевна

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Место рождения

Заречное, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Юдин Андрей Карпович

Мать: Юдина Анна Степановна

Заречное, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Ершова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Козин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
18.02.1937

Дочь: Занина Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Козин Михаил Семенович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1938

Сын: Козин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Козин Михаил Семенович

Заречное, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1941

Сын: Козин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Козин Михаил Семенович

Бештановка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Михаил Семенович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амосова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Козин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Козин Михаил Семенович

Смерть
1969
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