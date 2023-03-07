Козина (Юдина) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1969
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Юдин Андрей Карпович
Мать: Юдина Анна Степановна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Ершова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Козин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
18.02.1937
Дочь: Занина Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Козин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
23.09.1938
Сын: Козин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Козин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
07.04.1941
Отец ребёнка: Козин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
04.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козин Михаил Семенович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амосова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Козин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козин Михаил Семенович
Смерть
1969