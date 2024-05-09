Петр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Домна Петровна
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Матрена Петровна
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Зуева Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Смерть
Неизвестно