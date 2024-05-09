Петр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Домна Петровна

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Матрена Петровна

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Зуева Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Зуев? Василий Петрович

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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