Дементий Иванов
мужской, родился 1839, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИван Николаев1816 г.р.
МатьМарфа Николаева1815 г.р.
Супруги
Акилина НиколаеваДо 1849 г.р.
Дети
Николай Демнтьев01.12.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Иван Николаев
Мать: Марфа Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Николаева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
01.12.1867
Сын: Николай Демнтьев
Мать ребёнка: Акилина Николаева
Смерть
Неизвестно