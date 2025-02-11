Дементий Иванов 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Дементий Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1839, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Иван Николаев1816 г.р.
Мать
Марфа Николаева1815 г.р.
Супруги
Акилина НиколаеваДо 1849 г.р.
Дети
Николай Демнтьев01.12.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Иван Николаев

Мать: Марфа Николаева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Николаева

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

53

Рождение ребёнка
01.12.1867

Сын: Николай Демнтьев

Мать ребёнка: Акилина Николаева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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