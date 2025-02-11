Марфа Николаева 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Николаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Супруги
Иван Николаев1816 г.р.
Дети
Пётр Иванов1835 г.р.
Лукерья Иванова1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Николаев

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Дементий Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

53

Смерть
Неизвестно

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