Марфа Николаева
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Супруги
Иван Николаев1816 г.р.
Дети
Пётр Иванов1835 г.р.
Лукерья Иванова1837 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1839
Сын: Дементий Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно