Меланья Афанасьева
Место рождения
Дата рождения31.12.1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1793 ст.
Отец: Афанасий Кириллов
Мать: Марфа Спиридонова
Бракосочетание
05.11.1806 ст.
Муж: Ефим Петров
Бракосочетание
26.09.1810 ст.
Муж: Василий Михайлов
Рождение ребёнка
24.06.1814 ст.
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Пелагея Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Рождение ребёнка
23.05.1819 ст.
Сын: Игнатий Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Рождение ребёнка
19.08.1820 ст.
Сын: Андриан Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Рождение ребёнка
10.10.1826 ст.
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Панфил Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Смерть
Неизвестно