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Меланья Афанасьева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

31.12.1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1793 ст.

Отец: Афанасий Кириллов

Мать: Марфа Спиридонова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1806 ст.

Муж: Ефим Петров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.09.1810 ст.

Муж: Василий Михайлов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.06.1814 ст.

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Пелагея Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.05.1819 ст.

Сын: Игнатий Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.08.1820 ст.

Сын: Андриан Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.10.1826 ст.

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Панфил Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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