Татьяна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Афанасьева

Татьяна Афанасьева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1795 ст.

Дата смерти

05.03.1818 ст.

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1769 г.р.

Муж

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.

Отец: Афанасий Кириллов

Мать: Марфа Спиридонова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.09.1810 ст.

Муж: Терентий Григорьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.03.1818 ст.
Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От лихорадки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close