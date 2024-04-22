Татьяна Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1795 ст.
Дата смерти05.03.1818 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.
Отец: Афанасий Кириллов
Мать: Марфа Спиридонова
Бракосочетание
11.09.1810 ст.
Муж: Терентий Григорьев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.03.1818 ст.
Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От лихорадки