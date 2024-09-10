Емельянов Иван Герасимович
Место рождения
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Бракосочетание
26.01.1797 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1797 ст.
Сын: Герасимов Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Емельянов (Герасимов) Терентий Иванович
Мать ребёнка: (Никитина) Ефимия Никитична
Рождение ребёнка
18.06.1803 ст.
Дочь: Герасимова Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: (Никитина) Ефимия Никитична
Рождение ребёнка
11.10.1805 ст.
Дочь: Герасимова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: (Никитина) Ефимия Никитична
Рождение ребёнка
24.03.1809 ст.
Дочь: Емельянова (Герасимова) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: (Никитина) Ефимия Никитична
Рождение ребёнка
05.01.1813 ст.
Сын: Емельянов (Герасимов) Емельян Иванович
Мать ребёнка: (Никитина) Ефимия Никитична
По крестному отцу Иванович.
Рождение ребёнка
03.09.1814 ст.
Сын: Емельянов (Герасимов) Корнилий Иванович
Мать ребёнка: (Никитина) Ефимия Никитична
Смерть
Неизвестно