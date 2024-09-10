Емельянов Иван Герасимович 1776 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянов Иван Герасимович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Емельянов Герасим Емельянович

Мать: (Иевлева) Пелагея Иевлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1797 ст.

Жена: (Никитина) Ефимия Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1797 ст.

Сын: Герасимов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Емельянов (Герасимов) Терентий Иванович

Мать ребёнка: (Никитина) Ефимия Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1803 ст.

Дочь: Герасимова Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: (Никитина) Ефимия Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1805 ст.

Дочь: Герасимова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: (Никитина) Ефимия Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1809 ст.

Дочь: Емельянова (Герасимова) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: (Никитина) Ефимия Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1813 ст.

Сын: Емельянов (Герасимов) Емельян Иванович

Мать ребёнка: (Никитина) Ефимия Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По крестному отцу Иванович.
Рождение ребёнка
03.09.1814 ст.

Сын: Емельянов (Герасимов) Корнилий Иванович

Мать ребёнка: (Никитина) Ефимия Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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