(Никитина) Ефимия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никитина) Ефимия Никитична

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1797 ст.

Муж: Емельянов Иван Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Емельянов (Герасимов) Терентий Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1803 ст.

Дочь: Герасимова Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Емельянов Иван Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1805 ст.

Дочь: Герасимова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Емельянов Иван Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1809 ст.

Дочь: Емельянова (Герасимова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Емельянов Иван Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1813 ст.

Сын: Емельянов (Герасимов) Емельян Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По крестному отцу Иванович.
Рождение ребёнка
03.09.1814 ст.

Сын: Емельянов (Герасимов) Корнилий Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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