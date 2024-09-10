(Никитина) Ефимия Никитична
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1797 ст.
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Емельянов (Герасимов) Терентий Иванович
Отец ребёнка: Емельянов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
18.06.1803 ст.
Дочь: Герасимова Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Емельянов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
11.10.1805 ст.
Дочь: Герасимова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Емельянов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
24.03.1809 ст.
Дочь: Емельянова (Герасимова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Емельянов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
05.01.1813 ст.
Сын: Емельянов (Герасимов) Емельян Иванович
Отец ребёнка: Емельянов Иван Герасимович
По крестному отцу Иванович.
Рождение ребёнка
03.09.1814 ст.
Сын: Емельянов (Герасимов) Корнилий Иванович
Отец ребёнка: Емельянов Иван Герасимович
Смерть
Неизвестно