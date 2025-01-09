Крехтунова Евдокия Ермолаевна До 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Крехтунова Евдокия Ермолаевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась До 1858

умерла После 1874

Супруги
Крехтунов Ефим ДаниловичДо 1858 г.р.
Дети
(Крехтунова) Александра Ефимовна16.04.1874 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крехтунов Ефим Данилович

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
16.04.1874 ст.

Дочь: (Крехтунова) Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Данилович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1874

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