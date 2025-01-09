Крехтунова Евдокия Ермолаевна
женский, родилась До 1858
умерла После 1874
Супруги
Крехтунов Ефим ДаниловичДо 1858 г.р.
Дети
(Крехтунова) Александра Ефимовна16.04.1874 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.04.1874 ст.
Дочь: (Крехтунова) Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Крехтунов Ефим Данилович
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1874