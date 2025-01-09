Крехтунов Ефим Данилович До 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Крехтунов Ефим Данилович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился До 1858, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1883

Отец
Крехтунов Данил Степанович17.12.1814 ст. г.р.
Мать
Крехтунова (Скопинцева) Татьяна Филипповна12.01.1816 ст. г.р.
Супруги
Крехтунова Евдокия ЕрмолаевнаДо 1858 г.р.
Крехтунова Евдокия ПавловнаДо 1866 г.р.
Дети
(Крехтунова) Александра Ефимовна16.04.1874 ст. г.р.
(Крехтунова) Анна Ефимовна02.02.1883 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: Крехтунов Данил Степанович

Мать: Крехтунова (Скопинцева) Татьяна Филипповна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крехтунова Евдокия Павловна

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крехтунова Евдокия Ермолаевна

Рождение ребёнка
16.04.1874 ст.

Дочь: (Крехтунова) Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Крехтунова Евдокия Ермолаевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
02.02.1883 ст.

Дочь: (Крехтунова) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Крехтунова Евдокия Павловна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1883

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