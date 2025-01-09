Крехтунов Ефим Данилович
мужской, родился До 1858, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1883
ОтецКрехтунов Данил Степанович17.12.1814 ст. г.р.
МатьКрехтунова (Скопинцева) Татьяна Филипповна12.01.1816 ст. г.р.
Супруги
Крехтунова Евдокия ЕрмолаевнаДо 1858 г.р.
Крехтунова Евдокия ПавловнаДо 1866 г.р.
Дети
(Крехтунова) Александра Ефимовна16.04.1874 ст. г.р.
(Крехтунова) Анна Ефимовна02.02.1883 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1874 ст.
Дочь: (Крехтунова) Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Крехтунова Евдокия Ермолаевна
Рождение ребёнка
02.02.1883 ст.
Дочь: (Крехтунова) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Крехтунова Евдокия Павловна
Смерть
После 1883