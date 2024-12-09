Морякина Сакалина Вторая Мария Евстигнеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Морякина Сакалина Вторая Мария Евстигнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сакалин Евстигней Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1888 ст.

Муж: Морякин Егор Иванович

Рождение ребёнка
30.09.1890 ст.

Дочь: Морякина Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Морякин Егор Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1891 ст.

Дочь: Морякина Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Морякин Егор Иванович

Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Морякин Иван Егорович

Отец ребёнка: Морякин Егор Иванович

Рождение ребёнка
02.?.1895

Сын: Морякин Николай Егорович

Отец ребёнка: Морякин Егор Иванович

Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Морякин Василий Егорович

Отец ребёнка: Морякин Егор Иванович

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