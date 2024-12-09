Морякина Сакалина Вторая Мария Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сакалин Евстигней Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
30.09.1890 ст.
Дочь: Морякина Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Морякин Егор Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1891 ст.
Дочь: Морякина Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Морякин Егор Иванович
Рождение ребёнка
1893 ст.
Отец ребёнка: Морякин Егор Иванович
Рождение ребёнка
02.?.1895
Отец ребёнка: Морякин Егор Иванович
Рождение ребёнка
1897 ст.
Отец ребёнка: Морякин Егор Иванович