Морякин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морякин Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морякина (Муханова) Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
25.09.1914

Сын: Морякин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Морякина (Муханова) Александра Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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