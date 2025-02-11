Анна Яковлева 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805

умерла Неизвестно

Супруги
Филипп Егоров1805 г.р.
Дети
Тараканов Пётр Филиппов1827 г.р.
Тараканов Василий Филиппов1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Егоров

Рождение ребёнка
1827

Сын: Тараканов Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Егоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1829

Сын: Тараканов Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Егоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елена Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Егоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Василиса Старший Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Егоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Тараканов Абрам Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Егоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Василиса Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Егоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

59

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

56

Смерть
Неизвестно

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