Анна Яковлева
женский, родилась 1805
умерла Неизвестно
Супруги
Филипп Егоров1805 г.р.
Дети
Тараканов Пётр Филиппов1827 г.р.
Тараканов Василий Филиппов1829 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Егоров
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Филипп Егоров
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тараканов Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Егоров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елена Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Егоров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Василиса Старший Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Егоров
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Филипп Егоров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Василиса Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Егоров
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно